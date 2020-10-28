زيدان: لسنا سعداء بالتعادل مع مونشنجلادباخ.. سنبذل أقصى ما لدينا لنتأهل

شدد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أن فريقه سيبذل كل ما لديه من جهد ليتخطى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد في الوقت القاتل مع بوروسيا موشننجلادباخ الألماني بهدفين لكل فريق، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال زيدان عقب المباراة: "بالطبع نحن لسنا سعداء بالنتيجة لأن ما نريده هو أن نحقق الفوز في كل المباريات".

وأضاف "أنا أشعر بالهدوء لأن اللاعبين قدموا كل شيء في المباراة وأنا مقتنع أننا سنتخطى هذه المرحلة".

وأكمل "عندنا نظهر شخصية الفريق سنحقق الكثير من الأشياء المهمة بكل تأكيد".

وتابع "في الشوط الأول لعبنا أفضل من الثاني وعلينا أن نكون فخورين لأنه من الصعب البحث عن رد فعل والعودة في النتيجة بعد التأخر بهدفين".

المدرب الفرنسي واصل "أظهرنا رد فعلنا القوي وأعتقد أننا نستحق التعادل".