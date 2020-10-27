أمور الملكي تزداد تعقيدا في أوروبا.. كاسيميرو ينقذ ريال مدريد من الهزيمة أمام مونشنجلادباخ

أنقذ كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد فريقه من الهزيمة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ومنح الملكي تعادلا قاتلا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وعاد ريال مدريد من ألمانيا بالتعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

لتزداد الأمور تعقيدا على ريال مدريد الذي حصد أول نقطة له في المجموعات بعدما تلقى خسارة الأسبوع الماضي على ملعبه أمام شاختار دونستيك الأوكراني بنتيجة 3-2.

ويستمر ريال مدريد في المركز الأخير بالمجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل مونشنجلادباخ المركز الثاني بنقطتين وهو نفس رصيد إنتر ميلان الذي سيلعب ضد ريال مدريد الجولة المقبلة.

ثنائية جلادباخ سجلها المهاجم الفرنسي الشاب ماركوس تورام، بينما سجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيمة وكاسيميرو.

وصف المباراة

بدأ ريال مدريد المباراة بتغيير واحد في تشكيل الفريق عن مباراة الكلاسيكو السابقة أمام برشلونة والتي انتهت بفوز الملكي 3-1.

وشارك لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن بدلا من المصاب ناتشو.

وكان أصاحب الأرض الأكثر خطورة منذ انطلاق المباراة، ونجح المهاجم الفرنسي الشاب ماركوس تورام في تسجيل الهدف الأول لجلادباخ في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة في شباك تيبو كورتوا بعد هجمة مرتدة.

وفي الشوط الثاني نجح تورام في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس كوروتا.

ثم تدخل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في محاولة لتعديل النتيجة، ودفع بالثنائي إدين هازارد ولوكا مودريتش بدلا من فيني جونيور وتوني كروس.

وكاد هازاد أن يقلص الفارق في الدقيقة 74 بعدما تلقى تمريرة رائعة من كريم بنزية لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية.

وواصل زيدان الدفع بالمهاجمين وشارك المهاجم الشاب رودريجو بدلا من ماركو أسينسيو.

لينجح كريم بنزيمة في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 87 بركلة خلفية بعد عرضية كاسيميرو.

واشتعلت المباراة وهاجم ريال مدريد بكل قوة في محاولات إحراز هدف التعادل.

الذي جاء بالفعل بقدم كاسيميرو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لرأسية القائد سيرجيو راموس.

ليخرج ريال مدريد من المباراة بالتعادل، وذلك قبل مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في الجولة المقبلة.

أتليتكو مدريد X سالزبورج

وفي ملعب واندا ميتروبوليتانو خطف أتليتكو مدريد فوزا مثيرا من منافسه سالزبورج النمساوي بثلاثة أهداف لهدفين لحساب المجموعة الأولى.

افتتح ماركوس لورينتي أهداف اللقاء للأتليتي في الدقيقة 29.

ورد الضيوف بهدفين من دومينيك سزوبوسزلاي وميرجيم بيريشا في الدقائق 40 و47.

وأدرك جواو فيليكس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 52.

قبل أن يخطف اللاعب البرتغالي الانتصار المثير بهدف ثالث في الدقيقة 85.

ورفع أتليتكو رصيده إلى ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثاني خلف بايرن المتصدر بست نقاط.

فيما يأتي سالزبورج ثالثا بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن لوكوموتيف موسكو الرابع.