كلوب: كانت ليلة صعبة مثل الزواج.. وإصابة فابينيو آخر شيء نريده

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 00:58

كتب : FilGoal

إصابة فابينيو مع ليفربول ضد ميتييلاند

وصف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول مواجهة ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا بالزاوج.

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وقال الألماني عبر شبكة BT Sport الإنجليزية عقب نهاية اللقاء: "كانت ليلة صعبة، تبدو مثل الزواج، تمر بأوقات جيدة وسيئة، ليس وقتا سيئا بل صعبا".

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وأضاف "علينا البقاء معا بنسبة 100% ونحارب بقوة وهو ما فعله اللاعبون اليوم".

وأكمل "خسارة فابينيو في الشوط الأول، ويليامز يبلغ 19 عاما فقط واعتقد أنه لعب مباريات دوري أبطال أكثر من الدوري الإنجليزي وهذا نادر".

وأوضح "هذا بالضبط آخر شيء نريده، أعلم أنه يشعر بألم في أوتار الركبة وهذا يبدو غير جيدا، لقد قال إنه بإمكانه اللعب دون الركض بسرعة، وهو ما لم يساعد، سوف نرى بعد إجراء فحوصات أخري".

وتابع "لعبنا بشكل جيد لكنها صدمة للفريق لأنه يتعين علينا الآن ترتيب هذه الإصابة.

وأكمل "كان علينا إجراء تغيير بين الشوطين بخروج هندرسون، قال إنني بخير لكن عليّ أن أكون مسوؤلا ومنحه الراحة 45 دقيقة من أجل أن يكون جاهزا لمواجهة وست هام"

وأتم "كانت مباراة صعبة لكن الفوز 2-0 جيد تماما هذا كل شيء، فلنواصل"

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