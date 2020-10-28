كاسيميرو: موقفنا غير جيد.. علينا القتال من أجل شعار ريال مدريد

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

كاسيميرو

اعترف كارلوس كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد بصعوبة موقف فريقه في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

كاسيميرو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتعادل ريال مدريد في الوقت القاتل مع بوروسيا موشننجلادباخ الألماني بهدفين لكل فريق، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

ليحصد ريال مدريد نقطته الأولى في المجموعة الثانية ويظل في المركز الأخير.

وقال كاسيميرو عقب المباراة: "لسنا في مركز جيد وعلينا القتال وتقديم كل ما لدينا من أجل شعار هذا النادي".

اللاعب البرازيلي أضاف "في دوري أبطال أوروبا كل المباريات صعبة وحصدنا نقطة مهمة بالنسبة لنا وعلينا اللعب بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

صاحب هدف التعادل أكمل "لعبنا بشكل جيد وفعلنا كل ما لدينا ولكنهم وصلوا إلى مرمى فريقنا مرتين وسجلوا هدفين".

وأتم تصريحاته "هذه هي كرة القدم وبطولة دوري أبطال أوروبا تتطلب بذل أقصى جهد لدينا".

ويلعب ريال مدريد في المباراة المقبلة ضد إنتر ميلان الإيطالي.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كاسيميرو
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد جدة: حجازي إضافة قوية للفريق.. كهربا وديانج؟ لا يوجد مكان متاح للاعبين الأجانب ساعة | السعودية
سيد معوض يكشف موعد الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر وسبب ضم رمضان صبحي ساعة | منتخب مصر
زيدان: لسنا سعداء بالتعادل مع مونشنجلادباخ.. سنبذل أقصى ما لدينا لنتأهل ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: كانت ليلة صعبة مثل الزواج.. وإصابة فابينيو آخر شيء نريده ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: سعيد بأداء الخط الخلفي.. وعلينا قبول النقد لأنه جزء من عملنا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي: نشكر فخر الدين على تصريحاته المتزنة.. تراجعنا عن شكواه ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – محمود علاء يقترب من المشاركة في مران الزمالك.. وموقف حازم وعبد الله جمعة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كاسيميرو: موقفنا غير جيد.. علينا القتال من أجل شعار ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 4 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول
قد ينال إعجابك