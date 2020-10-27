في الدرجة الثانية - الأولمبي يضم حسين حمدي

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 22:42

كتب : رضا السنباطي

الزمالك وتليفونات بنى سويف حسين حمدي

انضم حسين حمدي إلى نادي الأولمبي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وصرّح أيمن الكأس عضو مجلس إدارة النادي السكندري لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع حسين حمدي مهاجم النجوم والزمالك السابق، في صفقة انتقال حر".

وأضاف "يتفاوض المجلس الحالي لضم أكثر من لاعب، بعد رحيل 8 لاعبين ممن انتهى تعاقدهم ومن وجهنا الشكر له".

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وأتم "الفريق بقيادة أحمد ساري يسعى لبداية موسم جديد بعد نتائج الفريق الموسم الماضي".

المهاجم البالغ 35 عاما لعب لغزل المحلة وسموحة ومصر للمقاصة والزمالك وتليفونات بني سويف وحرس الحدود ونادي مصر وفاركو والترسانة.

وشارك حسين حمدي في 77 مباراة بالدوري المصري سجل 18 هدفا منها 15 مع المقاصة و2 مع الزمالك وهدف مع حرس الحدود.

الأولمبي احتل المركز التاسع في ترتيب مجموعة بحري للدرجة الثانية، برصيد 27 نقطة من 22 مباراة الموسم المنصرم، وسيشارك الموسم المقبل أيضا بعد إلغاء الهبوط في الدرجة الثانية.

حسين حمدي الأولمبي في الدرجة الثانية
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