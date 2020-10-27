تقارير: رئيس وإدارة برشلونة سوف يستقيلون من مناصبهم

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 21:11

كتب : FilGoal

جوسيب ماريا بارتوميو

ينوي جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي التقدم باستقالتهم من مناصبهم اليوم الثلاثاء.

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" وصحيفة "سبورت" الإسبانيتين أن بارتوميو وأعضاء الإدارة ينوون التقدم باستقالتهم كي لا يتم تعريض حياة أعضاء النادي للخطر.

وكان مجلس كتالونيا العام أعلن بشكل رسمي رفضه طلب من نادي برشلونة لوقف تصويت سحب الثقة من بارتوميو وذلك وفقا لإذاعة "راديو مونت كارلو".

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وأشار المجلس إلى أنه لا يوجد سبب "صحي أو قانوني" لوقف عملية التصويت وأشار إلى أنها يجب أن تقام في موعدها.

يوم الإثنين قالت تقارير صحفية إن إدارة برشلونة أرسلت طلبا لتأجيل تصويت سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، لأنه من غير الآمن أن يتم إجراء التصويت في ظل تفشي وباء كوفيد 19 حسب الطلب الرسمي المقدم، لكن ذلك الطلب قوبل بالرفض.

وكان النادي قد أعلن في وقت سابق أن يوم 1 و2 نوفمبر سيخصصان من أجل تصويت سحب الثقة لكن من الواضح أن الأمر قد لا يتم مطلقا.

نادي برشلونة أعلن في بيان رسمي في وقت سابق أن عدد الأصوات الصحيحة التي قُدمت في حملة سحب الثقة تخطت حاجز الـ16 ألف و520 صوت وهو الحد المسموح به لبدء التصويت على سحب الثقة من بارتوميو.

بارتوميو برشلونة
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