مصدر من الرجاء لـ في الجول: سلبية عينة 2 من اللاعبين وإصابة لاعب جديد

كشف مصدر من نادي الرجاء عن استمرار إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا بعد نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعبون اليوم الثلاثاء.

وكان الرجاء قد أعلن سلبية لاعب واحد فقط خلال مسحة يوم الأحد الماضي، وعلم FilGoal.com وقتها أن اللاعب الذي تحولت عينته إلى سلبية هو محمد زريدة ليصل عدد المصابين من اللاعبين إلى 15.

وكشف مصدر من نادي الرجاء لـ FilGoal.com أن عدد اللاعبين المصابين حاليا أصبح 14 بعد سلبية عينة 2 من اللاعبين وإصابة لاعب جديد.

وقال مصدر الرجاء: "نتيجة المسحة أسفرت عن سلبية عينة أيوب نناح وإلياس الحداد".

وتابع "لكن العينة كشفت أيضا استمرار إيجابية باقي اللاعبين المصابين".

وكشف مصدر الرجاء "يأتي ذلك بالإضافة لإصابة عبد اللطيف الجبيرة مدافع الفريق، ليصبح عدد اللاعبين المصابين 14".

وأتم تصريحاته "من المقرر الخضوع لمسحة طبية جديدة يوم الخميس".

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب في مصر يوم الأحد المقبل بعد تأجيل اللقاء بسبب إصابة لاعبي الرجاء.