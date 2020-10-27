مصدر من الرجاء لـ في الجول: سلبية عينة 2 من اللاعبين وإصابة لاعب جديد

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 20:18

كتب : FilGoal

بدر بانون - الرجاء - الزمالك

كشف مصدر من نادي الرجاء عن استمرار إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا بعد نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعبون اليوم الثلاثاء.

وكان الرجاء قد أعلن سلبية لاعب واحد فقط خلال مسحة يوم الأحد الماضي، وعلم FilGoal.com وقتها أن اللاعب الذي تحولت عينته إلى سلبية هو محمد زريدة ليصل عدد المصابين من اللاعبين إلى 15.

وكشف مصدر من نادي الرجاء لـ FilGoal.com أن عدد اللاعبين المصابين حاليا أصبح 14 بعد سلبية عينة 2 من اللاعبين وإصابة لاعب جديد.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – صعوبة لحاق الونش بمواجهة الرجاء تقرير: مدرب الرجاء قد يستعين بـ3 شباب في قائمة لقاء الزمالك التشخيص المبدئي لإصابة عبد الله جمعة.. وفرص لحاقه بمواجهة الرجاء مرتضى: حصلنا على المركز الثاني بالعند في الجنايني.. ومن الصعب شفاء كل مصابي الرجاء دفعة واحدة

وقال مصدر الرجاء: "نتيجة المسحة أسفرت عن سلبية عينة أيوب نناح وإلياس الحداد".

وتابع "لكن العينة كشفت أيضا استمرار إيجابية باقي اللاعبين المصابين".

وكشف مصدر الرجاء "يأتي ذلك بالإضافة لإصابة عبد اللطيف الجبيرة مدافع الفريق، ليصبح عدد اللاعبين المصابين 14".

وأتم تصريحاته "من المقرر الخضوع لمسحة طبية جديدة يوم الخميس".

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب في مصر يوم الأحد المقبل بعد تأجيل اللقاء بسبب إصابة لاعبي الرجاء.

دوري أبطال إفريقيا الرجاء فيروس كورونا الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليلة الأبطال - مؤتمر لامبارد: أريد نقل الفريق إلى مستويات جديدة.. نريد المزيد من الوقت 47 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - صلاح على مقاعد ليفربول ضد ميتلاند.. وأوريجي يقود الهجوم 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طبيب الزمالك لـ في الجول: 48 ساعة حاسمة لـ الونش.. لا يمكن تأكيد مشاركته من عدمها ضد الرجاء 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ليلة الأبطال – مؤتمر كومان: بداية موسم يوفنتوس تشبهنا.. وكنا جيدين لـ60 دقيقة في الكلاسيكو 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال –بيانيتش: ميسي الأفضل في التاريخ.. وتحدث معي عن يوفنتوس 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الرجاء لـ في الجول: سلبية عينة 2 من اللاعبين وإصابة لاعب جديد 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
محمد زيدان يفكر في خوض تجربة التمثيل 46 دقيقة | مصر
حارس البرازيل السابق: نصحت ليفربول بالتعاقد مع أليسون قبل انضمامه لـ روما ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك