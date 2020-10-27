بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عمر جابر أمام نهضة بركان

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 19:06

كتب : عاطف شادي

عمر جابر - بيراميدز

أثبتت الآشعة التي أجراها عمر جابر لاعب بيراميدز إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

عمر جابر

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكان عمر جابر تعرض للإصابة في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان والذي خسره بيراميدز بهدف دون رد الأحد الماضي.

وخرج عمر جابر محمولا من زملائه عقب عدم قدرته على السير.

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وأوضحت الآشعة التي خضع لها عمر جابر أن الإصابة ستبعده عن الملاعب لشهر كامل.

ويتبقى لبيراميدز مباراة أخيرة في الدوري أمام المقاولون العرب السبت المقبل.

وضمن بيراميدز احتلال المركز الثالث في الدوري بعدما وصل لـ64 نقطة بفارق 11 نقطة عن ملاحقه المقاولون.

عمر جابر بيراميدز
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