مران الزمالك – تدريب خاص من باتشيكو.. وجلسة مع أوناجم وإسلام جابر

لم يحصل الزمالك على راحة سلبية من المران بعد مواجهة الإسماعيلي وخاض تدريباته بشكل طبيعي استعدادا للقاء الرجاء الأحد المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض اللاعبون الأساسيون في مواجهة الإسماعيلي تدريبات استشفائية.

وعهد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق فقرة فنية خاصة من اللاعبين طلب فيها ضرورة تمرير الكرة سريعا من لمسة واحدة مع الاهتمام بسرعة رد الفعل في التعامل مع الضغط القوي من الخصم.

وتدرب اللاعبون على التسديد من مسافات مختلفة من داخل وخارج منطقة الجزاء.

وعقد باتشيكو جلسة مع لاعبي الفريق محمد أوناجم وإسلام جابر شهدت توجيه بعض التعليمات الفنية لهما.

وواصل محمود عبد العزيز "زيزو" التدريبات التأهيلية التي يخضع لها لعلاجه من قطع في الرباط الصليبي.

وسيواصل الزمالك تدريباته بشكل طبيعي غدا الأربعاء في مقر النادي.