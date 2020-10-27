خبر في الجول – صعوبة لحاق الونش بمواجهة الرجاء

صار من الصعب أن يلحق محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بمواجهة فريقه ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأشعة التي خضع لها الونش أثبتت تعرضه لإصابة بجزع في أوتار الركبة، ما يصعب فكرة مشاركته في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل.

وتعرض الونش لإصابة في الركبة في مواجهة الإسماعيلي في الدوري، والتي فاز بها الزمالك 3-1.

صاحب الـ 25 عاما لعب 36 مباراة مع الزمالك هذا الموسم.

ولا يملك الزمالك من المدافعين الجاهزين حاليا سوى محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، ومازالت فرص محمود علاء في المشاركة ممكنة.

وفاز الزمالك ذهابا على الرجاء 1-0 في الدار البيضاء، قبل لقاء العودة الذي سيحدد من يقابل الأهلي في نهائي البطولة.