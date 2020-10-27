إصابة جياني إنفانتينو بـ فيروس كورونا

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 17:32

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إصابة جياني إنفانتينو بـ فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد الدولي أبلغ عن أعراض خفيفة وحاليا في العزل الصحي وسيظل لمدة 10 أيام.

وصرّح السويسري من قبل في أبريل الماضي أن الصحة أهم من كرة القدم.

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إنفانتينو قال في خطابه أمام المؤتمر الـ 72 لاتحاد أمريكا الجنوبية "كونمبيول": "كرة القدم ليست أهم شيء، الصحة تأتي أولا ويجب أن تظل أولويتنا حتى يتم القضاء على هذا المرض".

وتابع "يواجه العالم تحديات جديدة وعلينا أن نبقى معا ونعمل كفريق. هذا هو الدرس الذي يمكن أن تعطيه كرة القدم: للعمل كفريق".

وكانت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي قد برأت إنفانتينو في وقت سابق.

وقررت السلطات السويسرية بدء إجراءات جنائية ضد إنفانتينو على خلفية "اجتماعات غير موثقة" بين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر، الأمر الذي نفاه الطرفين.

كانت السلطات السويسرية قد أعلنت في يوليو الماضي بدء تحقيقات جنائية للنظر في الاجتماعات بين المدعي العام السويسري، وإنفانتينو، في الوقت الذي طلب فيه مدع خاص عينته السلطات السويسرية الموافقة على فتح تحقيقات ضد لاوبر الذي أعلن تقديم استقالته من منصبه، بحسب سي إن إن.

وقال ستيفان كيلر، الذي تم تعيينه "مدع عام استثنائي" في 29 يونيو لمراجعة الشكاوى الجنائية ضد رئيس فيفا إنه وجد مؤشرات على "سلوك إجرامي يتعلق بالاجتماعات".

ولكن لجنة الأخلاقيات المستقلة بـ فيفا، برأت إنفانتينو.

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