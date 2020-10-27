أليسون: لن نلعب 60 مباراة رائعة طوال العام.. نحتاج إلى الحظ أحيانا

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 16:51

كتب : FilGoal

ليفربول - شيفيلد

اعترف الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول بأن فريقه لا يلعب بشكل جيد في كل مبارياته هذا الموسم.

ويستضيف ليفربول منافسه ميتلاند الدنماركي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وقال أليسون عن فوز ليفربول ببعض المباريات دون أن يقدم أفضل أداء لديه: "في بعض الأحيان يكون ذلك مطلوبا، فلن تلعب 60 مباراة في السنة بشكل جيد".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في بعض الأحيان تحتاج إلى القليل من الحظ والحظ يأتي مع العمل الجاد، أعتقد ذلك".

وتابع "نحن نقوم بعمل شاق، لذا في بعض الأحيان نفوز بالمباريات دون تقديم أفضل مستوى. لكننا نحتاج إلى الرغبة الكاملة والشغف الكامل دائمًا في كل مباراة".

وواصل "نحن نحاول أن نلعب مباراة جيدة وأن نلعب بأفضل شكل لدينا ومواصلة التحسن. هذا ما سنحاول القيام به في المباريات القادمة".

عن كون الفريق في وضعية جيدة في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، أوضح "في مرحلة المجموعات، تفكر في النقاط وكل شيء. لكن في الوقت الحالي، علينا فقط أن نركز على خصمنا ونجهز المباراة بأفضل طريقة ممكنة لتقديم مباراة جيدة والحصول على الـ3 نقاط".

وكان من المفروض أن يغيب أليسون لستة أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة في الكتف لكنه عاد بعد ثلاثة أسابيع فقط.

وشارك أليسون في انتصار ليفربول على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أليسون بيكر ليفربول
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