الوداد: قررنا إحالة لاعبين للجنة التأديبية بسبب مباراتي الأهلي

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 16:02

كتب : FilGoal

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قرر الوداد المغربي إحالة لاعبيه عبد اللطيف نصير وهيثم البهجة إلى اللجنة التأديبية التابعة للنادي على خلفية ما صدر منهما خلال مباراتي الفريق ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وودع الوداد منافسات دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي الأسبوع الماضي بالخسارة في المغرب ومصر.

وأفاد الوداد في بيان: "على إثر الحادث الذي عرفه فندق إقامة فريق الوداد بالدار البيضاء بعد مباراته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي، والذي شهد نهايته فصل أحد موظفي الفندق عن عمله، قرر نادي الوداد إحالة ملف اللاعب عبد اللطيف نصير على اللجنة التأديبية للنظر في هذه الحالة".

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وأضاف البيان "كما قرر نادي الوداد عرض ملف اللاعب هيثم البهجة على اللجنة التأديبية، لما صدر منه من تصرفات لا أخلاقية ضد الحهاز الفني، أثناء المباراة الأخيرة لنادي الوداد أمام الأهلي بمصر".

الأهلي انتصر في الدار البيضاء بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب.

ثم جدد فوزه في لقاء الإياب بنتيجة 3-1، ليتأهل للمباراة النهائية.

بلاغ على إثر الحادث الذي عرفه فندق إقامة نادي الوداد الرياضي بالدار البيضاء بعد مباراته برسم نصف نهاية عصبة الأبطال...

Posted by Wydad Athletic Club - WAC on Tuesday, October 27, 2020

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء لملاقاته في نهائي البطولة يوم 6 نوفمبر المقبل باستاد القاهرة.

وكان الزمالك قد انتصر بهدف في لقاء الذهاب بالمغرب، على أن يلعب مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، بعد تأجيلها بسبب إصابة العديد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.

الأهلي الوداد
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