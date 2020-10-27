تقرير: مدرب الرجاء قد يستعين بـ3 شباب في قائمة لقاء الزمالك

يستعين جمال السلامي المدير الفني للرجاء بثلاثة لاعبين شباب في قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل، في حالة عدم اكتمال القائمة بسبب المصابين بفيروس كورونا، حسب تقارير مغربية.

وكان من المفترض أن تُلعب مباراة الزمالك أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت، لكن حالات كورونا لدى الرجاء ومنع وزارة الصحة المغربية الفريق من السفر تسببت في تأجيل المباراة حتى يوم 1 نوفمبر بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وأفادت جريدة المنتخب المغربية أن الفريق المغربي سيخضع يوم الثلاثاء لمسحة طبية حاسمة، على ضوئها سيتحدد من اللاعبين الذين سيكونون ضمن البعثة التي ستسافر صوب القاهرة.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سمح للرجاء بإضافة ثلاثة لاعبين شباب، وهو ما تم فعلا إذ ألحق السلامي بالفريق الذي يتحضر للمواجهة كل من منعم البكاري ومحمد نعيم وأسامة سوكحان.

كما استعان السلامي بزكرياء الهبطي الذي كان موجودا في القائمة الإفريقية، حسب التقرير.

وكان سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي قد أوضح يوم الإثنين أن ناديه ينتظر شفاء العديد من اللاعبين من فيروس كورونا يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال وهبي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "نتيجة المسحة الأخيرة أوضحت إصابة لاعب وشفاء لاعب، مما يعني أن لدينا 15 حالة مؤكدة الآن".

وأضاف "الفريق كله في حجر صحي حاليا، ونراقب الوضع ساعة بساعة ويوم بيوم".

وتابع وهبي "ننتظر حالات شفاء كثيرة من فيروس كورونا يوم الثلاثاء".

وأتم "الموعد المحدد للسفر إلى مصر سيتحدد بناء على ضوء نتائج مسحة يوم الثلاثاء، ومسحة يوم الأربعاء".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك على الرجاء بهدف دون رد.

الفائز من المواجهة المصرية المغربية سيواجه الأهلي في النهائي القاري يوم 6 نوفمبر المقبل باستاد القاهرة.

الأهلي جدد فوزه على الوداد بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب بالقاهرة، بعدما انتصر في الذهاب بالدار البيضاء بهدفين دون مقابل.