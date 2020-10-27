سباعي بيراميدز ورمضان وطاهر ومحمد شريف في قائمة مصر المبدئية

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 14:46

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر قبل مواجهة جزر القُمر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة مبدئية من اللاعبين لدخول معسكر مفتوح بداية من 3 نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهتي توجو في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وسيعلن الجهاز في وقت لاحق القائمة النهائية بعد انتهاء الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا الذي يشارك فيه الأهلي والزمالك.

ويبدأ المعسكر الأساسي لمصر في 9 نوفمبر، ويلعب الفراعنة ضد توجو في 13 و17 من الشهر ذاته.

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وضم حسام البدري مدرب مصر إلى القائمة المبدئية كلا من مهدي سليمان (بيراميدز) ومحمد بسام (طلائع الجيش) و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق وأحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة) وطاهر محمد (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).

وكشف جهاز المنتخب في وقت سابق عن استدعاء الخماسي المحترف خارج مصر، محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد حسن "كوكا" ومحمود حسن "تريزيجيه"، للمعسكر الأساسي في نوفمبر.

وسيكتمل قوام الفراعنة بلاعبين من الأهلي والزمالك بعد نهاية دوري الأبطال في 6 نوفمبر المقبل.

وتستضيف مصر فريق توجو في 13 نوفمبر وبعد 4 أيام يلعب المنتخبان في ملعب الأخير.

ويحتل الفراعنة المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بالتساوي مع كينيا وتتصدر جزر القمر برصيد 4 نقاط.

وتكتمل التصفيات في مارس المقبل ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى البطولة التي تستضيفها الكاميرون.

وكان مفترضا إقامة البطولة في يناير 2021 لكن تغير رزنامة المباريات في العالم بسبب جائحة كورونا قد يؤجلها ليونيو.

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