قائد ليفربول يتغنى بصلاح: أرقامه لا تحدث سوى في ألعاب الكومبيوتر

تغنى جوردن هندرسون قائد ليفربول بما يفعله النجم المصري محمد صلاح منذ انضمامه إلى الريدز في 2017، مشددا على استفادة كل لاعبي الفريق باللعب بجواره.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وتحدث هندرسون عن أرقام صلاح التي وصفها بالمذهلة ومدى تقدير الفريق لمجهوداته وذلك في تصريحات أبرزها موقع ناديه، كل ما يلي على لسان قائد ليفربول:-

"أرقام صلاح مذهلة، لقد سجل 100 هدف في 159 مباراة فقط، هذه الأرقام تحدث فقط في ألعاب الكمبيوتر".

"صلاح وصل إلى هذا الإنجاز كثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول، لاعبا ليفربول الآخران اللذان وصلا إلى 100 هدف في عدد مباريات أقل، هما روجر هانت وجاك باركينسون، في الماضي البعيد لليفربول، مما يؤكد ضخامة إنجازه".

"لا ينبغي أن أتفاجأ، ولكن هذا يؤكد مرة أخرى كم نحن محظوظون للعب معه، أو أن نكون من مشجعي النادي في الوقت الذي يلعب فيه صلاح بقميص ليفربول".

"أعتقد أن إنجازات صلاح ربما تستحق المزيد من التقدير".

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"من المحتمل أن الأهداف التي سجلها في موسمه الأول معنا، 44 هدفًا، تعني أن كل شيء آخر منذ ذلك الحين يتم قياسه بمقياس غير عادل وغير واقعي".

"كشخص يستمتع باللعب إلى جانبه، يمكنني أن أخبركم أنني أعتقد أنه أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الموسم الأول. أعتقد أيضًا أن مساهمته الآن أكثر أهمية مما كانت عليه في الموسم الأول. بقدر ما كان مذهلاً ، إلا أنه أصبح أفضل وأفضل".

"إذا نظرت إلى كيفية تطورنا كفريق منذ موسم 2017-2018، فإن مساهمة محمد في ذلك كانت كبيرة مثل مساهمة أي شخص آخر. إنه يعمل بجد من أجل الفريق، ويقدم تضحيات كبيرة، كل واحد منا في الملعب يستفيد من ذلك".

"أشعر أن مو لا يتم الإشادة به إلا عندما يسجل الأهداف، ويتجاهلون الكثير من الإسهامات الشاملة التي يقدمها خلال كل مباراة".

* صورة توضح أماكن تسجيل أهداف صلاح الـ 100

سجل صلاح 93 هدفا من أصل 100 مع ليفربول من داخل منطقة الجزاء

"أتذكر الناس الذين قالوا إن المهاجم إيان راش في أوج عطائه كان أفضل مدافع لليفربول وهذا بسبب قيامه بالدفاع من الخط الأمامي".

"عليك أن تكون أكثر من مجرد لاعب يسجل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة، ويجسد صلاح أفضل مثال لذلك، ورغم كل هذا يواصل تحطيم الأرقام القياسية".

"بعد وصول صلاح للمئوية الأولى من الأهداف مع ليفربول، أنا متأكد أن هناك الكثير من الأهداف في المستقبل، وحتى يصل للمئوية المقبلة، لا أستطيع إخباركم بمدى تقديرنا له".

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Enjoy every one of @MoSalah's 𝟭𝟬𝟬 goals for the Reds 🤩🤩 pic.twitter.com/JdbGCBpl3l — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020

100 هدف لصلاح إلى جانب العديد من الجوائز الشخصية والألقاب الفردية والجماعية، ويأمل عشاق الريدز في تخطيه رقم جيرارد بـ 186 هدفا وأن يصبح خامس لاعب في تاريخ الريدز يهز الشباك 200 مرة.