اتحاد جدة بعد ضم حجازي: المصريون منضبطون فنيا واحترافيا.. ولا نستبعد إعادة كهربا

أشاد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لاتحاد جدة السعودي باللاعبين المصريين بعد انتقال أحمد حجازي للفريق، مشيرا إلى أن ناديه لم يفكر في إعادة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

وصرح صادق عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "في تجربته معنا، كهربا كان كفاءة ومحل ثقة وقدم مستويات هائلة، وكان محترفا للغاية، ولم تكن بيننا أي مشاكل بل كانت تجربة ناجحة".

واستدرك "كهربا إضافة لأي فريق، لكن كان يهمنا أكثر تدعيم خط الدفاع بناء على رؤية فنية، لأننا كنا نعاني من مشكلة كبيرة في الخط الخلفي أكثر من المحاور الهجومية".

وتابع مسؤول اتحاد جدة "لما لا ينضم كهربا لنا مجددا؟ لاعبو مصر منضبطون فنيا واحترافيا، والأكثر قدرة على التأقلم معنا، والاندماج مع ثقافة الشعب في السعودية، بخلاف قصر مسافة السفر بين البلدين".

وعن حجازي المنضم حديثا من وست بروميتش ألبيون، قال صادق دياب:"لقد أجرى اللاعب أمس مسحة كورونا، وننتظر وصوله في أي وقت، أما بخصوص مشاركته الأولى مع الفريق ربما تكون في الدربي أمام أهلي جدة يوم السبت المقبل، وذلك حسب حالته الفنية وقرار مدرب الفريق".

وأتم تصريحاته "شراء أحمد حجازي نهائيا سابق لأوانه، نثق في إمكانياته وأنه سيكون إضافة قوية لخط الدفاع، ولكن الشراء يتوقف على معايير معينة".

واستعار الاتحاد حجازي لمدة موسم بعقد يمنحه أحقية شراء اللاعب نهاية الموسم الجاري.

ولعب كهربا في الاتحاد من 2016 إلى 2018 وشارك مع الفريق في 53 مباراة وسجل 24 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

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