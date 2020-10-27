اتحاد جدة بعد ضم حجازي: المصريون منضبطون فنيا واحترافيا.. ولا نستبعد إعادة كهربا

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 14:23

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

أشاد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لاتحاد جدة السعودي باللاعبين المصريين بعد انتقال أحمد حجازي للفريق، مشيرا إلى أن ناديه لم يفكر في إعادة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

وصرح صادق عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "في تجربته معنا، كهربا كان كفاءة ومحل ثقة وقدم مستويات هائلة، وكان محترفا للغاية، ولم تكن بيننا أي مشاكل بل كانت تجربة ناجحة".

واستدرك "كهربا إضافة لأي فريق، لكن كان يهمنا أكثر تدعيم خط الدفاع بناء على رؤية فنية، لأننا كنا نعاني من مشكلة كبيرة في الخط الخلفي أكثر من المحاور الهجومية".

أخبار متعلقة
محرز: انطلاقة سيتي لم تكن مثالية.. ولا أخشى الإصابة رغم اللعب كل 3 أيام تقرير: مجلس كتالونيا يعلن رفض وقف تصويت سحب الثقة.. ويشدد على إقامته في موعده جوارديولا: حاولنا ضم مهاجم في الصيف ولم ننجح

وتابع مسؤول اتحاد جدة "لما لا ينضم كهربا لنا مجددا؟ لاعبو مصر منضبطون فنيا واحترافيا، والأكثر قدرة على التأقلم معنا، والاندماج مع ثقافة الشعب في السعودية، بخلاف قصر مسافة السفر بين البلدين".

وعن حجازي المنضم حديثا من وست بروميتش ألبيون، قال صادق دياب:"لقد أجرى اللاعب أمس مسحة كورونا، وننتظر وصوله في أي وقت، أما بخصوص مشاركته الأولى مع الفريق ربما تكون في الدربي أمام أهلي جدة يوم السبت المقبل، وذلك حسب حالته الفنية وقرار مدرب الفريق".

وأتم تصريحاته "شراء أحمد حجازي نهائيا سابق لأوانه، نثق في إمكانياته وأنه سيكون إضافة قوية لخط الدفاع، ولكن الشراء يتوقف على معايير معينة".

واستعار الاتحاد حجازي لمدة موسم بعقد يمنحه أحقية شراء اللاعب نهاية الموسم الجاري.

ولعب كهربا في الاتحاد من 2016 إلى 2018 وشارك مع الفريق في 53 مباراة وسجل 24 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضا

المشاركون في الموسم المقبل لدوري أبطال إفريقيا

قائد ليفربول يتغنى بصلاح

اتحاد جدة أحمد حجازي كهربا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: أنفيلد بدون جماهير في دوري الأبطال؟ ليس لدينا أي أعذار 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد جدة بعد ضم حجازي: المصريون منضبطون فنيا واحترافيا.. ولا نستبعد إعادة كهربا 13 دقيقة | مصر
محرز: انطلاقة سيتي لم تكن مثالية.. ولا أخشى الإصابة رغم اللعب كل 3 أيام 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: مجلس كتالونيا يعلن رفض وقف تصويت سحب الثقة.. ويشدد على إقامته في موعده ساعة | أوروبا
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على كبار الموسم المقبل من دوري الأبطال المؤهل للمونديال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: حاولنا ضم مهاجم في الصيف ولم ننجح ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس الدوري الإيطالي يناشد الحكومة التدخل لإنقاذ اقتصاد كرة القدم ساعة | أوروبا
آس: بونوتشي قد يغيب عن مواجهة برشلونة.. دانيلو قد يحل محله 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك