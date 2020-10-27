جوارديولا: حاولنا ضم مهاجم في الصيف ولم ننجح

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه كان يفكر في التعاقد مع مهاجم في الصيف، لكنه لم ينجح في ذلك.

ويعاني سيتي من إصابة سيرجيو أجويرو وجابرييل جيسوس قبل مباراة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نعم فكرنا في التعاقد مع نوع آخر من المهاجمين، لكننا لم ننجح".

وأضاف "فعل النادي كل ما في وسعه".

وأكمل "فريقنا به العديد من الشباب بالعديد من المراكز، وعندما تقرر شراء مهاجم يجب أن يكون بمستوى كل من جيسوس وأجويرو".

وشدد "أنا لا أقول إن النادي لم يرغب في القيام بذلك، لقد أرادوا تكوين فريق قوي قدر الإمكان، لكننا اعتقدنا أن سيرجيو سيعود ولم نتوقع إصابة جابرييل".

وكشف جوارديولا عن احتمالية غياب أجويرو لفترة قد تصل لشهر كامل للإصابة.

وأوضح "الأمر يعتمد على مدى الإصابة، أقل تقدير سيكون 10 أو 15 يوما أما حال زيادة تلك الفترة فقد نصل لشهر، حقا لا أعلم".

وتابع "عندما تغيب لأربعة أو خمسة أشهر بسبب مشاكل في الركبة فمن الطبيعي أن هناك مخاطرة عندما تعود، حاولنا الدفع به لـ50 أو 55 دقيقة فقط ولكنه أصيب، وسيعود قريبا".

ويعاني سيتي من إصابات كثيرة إلى جانب أجويرو فهناك جابرييل خيسوس وبنجامين مينددي وفيرناندينيو وناثان أكي.