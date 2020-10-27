رئيس الدوري الإيطالي يناشد الحكومة التدخل لإنقاذ اقتصاد كرة القدم

شدد باولو دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي أن الخسائر الاقتصادية كبيرة بسبب منع الجمهور من حضور مباريات في البطولة المحلية.

فمع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا مرة أخرى في البلد الواقع بجنوب القارة العجوز، عادت الحكومة لمنع الجمهور من حضور مباريات كرة القدم بعد فترة بسيطة من السماح لهم بدخول الملاعب.

وناشد دال بينو الحكومة قائلا لصحفيين:"أتمنى أن تدرك الحكومة قيمة كرة القدم كصناعة. قلقون للغاية، أوشكنا على الانهيار وأخشى أن يدفع اقتصاد البلد الثمن غاليا بسبب الإجراءات الاحترازية. الصحة أولا لكن من المهم القيام بالأمور الصحيحة، التخطيط على المدى القريب والبعيد والتفكير في عواقب ذلك وتأثيره على التوظيف".

واستمر دال بينو "التأثير السلبي أصاب قطاعات عديدة، منها نحن، خسرنا 600 مليون يورو في 2020 بسبب غلق الملاعب. نتوقع اهتمام الحكومة. رئيس الوزراء قال إن القطاعات المتأثرة بالإغلاق ستنال مساعدات اقتصادية ونتوقع ذلك في مجالنا الذي يدفع أكثر من مليار يورو ضريبة كل عام".

وعانت أندية عديدة من منع الجمهور حضور المباريات لأنها أحد مصادر دخلها الأساسية هي بيع تذاكر لمشجعين.

وتمنع دول حضور جمهور لمباريات بينما تسمح أخرى بعدد قليل في الملاعب.

وتوقفت كرة القدم في أوروبا لمدة 3 أشهر تقريبا بسبب تفشي وباء كورونا وكانت إيطاليا إحدى الدول التي تأثرت بالجائحة بشدة.

واستؤنف الموسم الماضي من الدوري في يونيو وتوج يوفنتوس باللقب للمرة التاسعة تواليا.

ويتصدر ميلان ترتيب الموسم الحالي بعد انقضاء 5 جولات.

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