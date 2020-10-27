مواعيد مباريات الثلاثاء 27 أكتوبر.. مارسيليا ضد سيتي وليفربول وريال مدريد يلعبان في دوري الأبطال

يحل نادي إنتر ميلان ضيفا على نظيره شاختار دونتسك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال في السابعة و55 دقيقية على "بي إن سبورتس 2".

وفي نفس الموعد، يحل بايرن ميونيخ ضيفا على لوكوموتيف موسكو على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه أولمبيك مارسيليا ضيفه مانشستر سيتي في نفس الجولة، في العاشرة مساء على قناة "بي إن سبورتس 6".

ويستضيف ليفربول نظيره ميتلاند في نفس الموعد على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويحل ريال مدريد ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ في العاشرة مساء على قناة "بي إن سبورتس 1".

وتقام اليوم مواجهات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ يواجه الهلال نظيره أبها في الخامسة و55 دقيقة، على قناة "السعودية الرياضية 2". فيما يواجه الأهلي نظيره النصر في الثامنة والنصف، على قناة "السعودية الرياضية 1".

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