مورينيو: سون وكين يستمتعان بما يقومان به وصداقتهما تفيدنا.. سأتشارك الثناء مع بوكيتينو

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 12:09

كتب : FilGoal

هاري كين - سون - توتنام

أثنى جوزيه مورينيو مدرب توتنام على الثنائي سون هيونج مين وهاري كين بسبب التناغم فيما بينه والمساهمة في انتصار فريقه ضد بيرنلي، كما أشار إلى أن هذا التفاهم يعود لفترة ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق السابق.

وصرح مورينيو للصحفيين قائلا: "إنه تفاهم يعود لفترة ماوريسيو بوكيتينو مع الفريق".

وتابع "لا أرغب في منح نفسي الثناء، سأتشاركه مع ماوريسيو".

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وأردف "سون وكين يلعبان سويا منذ فترة طويلة، كانا في فريق مختلف عن الحالي لكنهما لعبا معا وهذا يمنحنا تفاهما جيدا بين اللاعبين في وقت بسيط، كانا يحاولان اللعب وأعتقد أن تلك المحاولات تعود لجودتهما".

وواصل "إنهما يستمتعان وهما صديقين جيدين للغاية، وهو أمر مهم جدا".

وأكمل "حينما يكون لديك لاعبين كبار في الفريق من المهم أن تكون العلاقات الشخصية جيدة جدا جدا، لأنه في النهاية لن يكون لديك أي غرور، لا يهم من يسجل، المهم أن نسجل".

واستطرد "ما يهم هو نحن كفريق ونادي، وهذا أمر رائع، الثنائي ممتاز، اليوم كنا فريق وعانينا سويا كفريق ضد وست هام، كنت سعيدا بهذا الأمر، شعرنا بالغصة معا، واليوم نستمتع".

وأتم "لقد كان الأداء كما توقعته بالضبط، أعرف شون دايتش، أعرف الصعوبات التي يسببها لأفضل الفرق الهجومية، لقد كانت مباراة صعبة، وأهنئه هو ولاعبيه".

سون سجل هدف الفوز في انتصار توتنام بنتيجة 1-0 ضد بيرنلي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سون سجل 10 أهداف وصنع 4 في 9 مواجهات بكل المسابقات مع توتنام هذا الموسم، فيما شارك كين في 10 مواجهات بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 9.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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