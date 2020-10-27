بيولي: إبراهيموفيتش أدهشني.. عليه أن يلتقط أنفاسه

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 11:47

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش يحتفل بهدف ميلان في مرمى إنتر

أثنى ستيفانو بيولي مدرب ميلان على لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش الذي تألق مرة أخرى بتسجيل هدفين ضد روما يوم الإثنين في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-3 في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي بعد المباراة:"ليس سهلا تسجيل كثير من الأهداف في بداية الموسم، يدهشني (إبراهيموفيتش) بحالته البدنية، أيضا لأنه استعد جيدا للموسم".

وواصل بيولي الذي يتصدر ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن نابولي وساسولو "بين حين وآخر هو أيضا عليه أن يلتقط أنفاسه".

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رغم أن النجم السويدي البالغ عمره 39 عاما شارك في 3 مباريات فقط من أصل 5 في الدوري، إلا أنه سجل ثنائية في كل مرة ويتصدر قائمة ترتيب هدافي البطولة.

ولا يزال إبراهيموفيتش، نجم يوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق، يتألق رغم سنه الكبيرة.

ويستضيف ميلان فريق سبارتا براج التشيكي يوم الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ثم يحل ضيفا على أودينيزي في الدوري.

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