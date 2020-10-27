ليفربول ينتقل لمركز تدريباته الجديد بعد أكثر من 70 عاما في ميلوود

أوضح نادي ليفربول أن الفريق سينتقل إلى التدرب في مركز تدريباته الجديد الشهر المقبل، ليترك مركز تدريباته في ميلوود الذي احتضن تدريبات الريدز لما يزيد عن 70 عاما.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه يوم الثلاثاء: "وسع نادي ليفربول وشركة أكسا شراكتهما، لتشمل حقوق تسمية مركز تدريب الريدز الجديد في كيركبي، حيث ستعرف المنشأة الجديدة رسميا باسم مركز تدريب أكسا".

وأضاف البيان "تشهد الاتفاقية الجديدة توسيع الشركة علاقتها بالنادي من مجرد مورد لمجموعة أدوات التدريب الخاصة بها إلى علاقة تركز بشكل أكثر شمولية لتصبح شريك التدريب الرسمي للنادي".

ويستعد يورجن كلوب ولاعبيه إلى الانتقال للمركز الجديد خلال فترة من منتصف إلى أواخر نوفمبر المقبل، مودعين ميلوود الذي كان مركز تدريب الفريق لما يزيد عن 70 عاما.

وأقيم المركز الجديد على مساحة 9200 متر مربع مع ثلاثة ملاعب كاملة الحجم وقاعة رياضية ومناطق مخصصة لحراس المرمى ومسبح ومجمع للعلاج المائي وأجنحة متخصصة للتأهيل الرياضي.

وقال بيلي هوجان المدير التنفيذي لليفربول: "توسيع الشراكة مع أكسا أمر منطقي تماماً. رأينا بالفعل تركيزهم على تعزيز الصحة والرفاعية والثقة، ما يجعلهم الشريك المناسب لنا".

فيما قال توماس بوبرل الرئيس التنفيذي لشركة أكسا: "متحمسون وفخورون للغاية بهذه الخطوة التاريخية. مركز التدريب الجديد هو منشأة على مستوى عالمي ستشكل طريقاً للنجاح والتطوير لفريق ليفربول".