المدير الفني لنهضة بركان: كان من المستحيل لنا الخسارة في نهائي الكونفدرالية مرتين متتاليتين

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 00:41

كتب : FilGoal

تتويج نهضة بركان بلقب بطولة الكونفدرالية 2020

يرى طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان أنه كان من المستحيل بالنسبة لهم خسارة نهائي الكونفدرالية مرتين متتاليتين.

ونجح نهضة بركان في التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وكان نهضة بركان قد خسر نسخة الموسم الماضي أمام الزمالك بركلات الترجيح.

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وقال السكتيوي: "كان من المستحيل بالنسبة لنا الخسارة في نهائي الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "التحضير الجيد بدراسة الخصم ونقاط قوتهم والضعف والإصرار أسباب الفوز على بيراميدز في النهائي".

وتابع "كان هدفنا عدم تكرار ما حدث أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية العام الماضي واستطعنا تحقيق ذلك أمام بيراميدز".

وبالحديث عن قو بيراميدز أوضح "هم فريق جيد يضم ترسانة من اللاعبين المميزين، مثل السعيد ودونجا وتراوري وعمر جابر"

وكشف "لعبنا على غلق مفاتيح لعب بيراميدز، وهدفنا المبكر منحنا أفضلية طوال اللقاء".

وفي ختام تصريحاته عن تقييم حكم اللقاء قال: "معروف عني في المغرب أنني لا أتحدث عن الحكام سواء انتصرت أو خسرت"

نهضة بركان المغرب
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