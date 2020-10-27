سون وكين بالتخصص يقودان توتنام للفوز على بيرنلي

حقق توتنام الفوز على بيرنلي بهدف دون رد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ليرتقي في جدول الترتيب إلى المركز الخامس.

وفاز توتنام خارج ملعبه على بيرنلي بهدف متكرر ما بين الثنائي هاري كين وسون هيون مين، بصناعة الأول وتسجيل الثاني.

الفوز رفع رصيد توتنام إلى النقطة 11 في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط عن إيفرتون وليفربول أصحاب الصدارة.

بينما تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة في المركز الـ18.

الهدف جاء في الدقيقة 76 بضربة رأسية من سون بعد تمريرة بالرأس أيضا من هاري كين.

ليصل سون إلى هدفه رقم 8 في الموسم الجاري متصدرا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

في مباراة أخرى تعادل برايتون ألبيون بهدف لكل فريق مع ضيفه وست بروميتش ألبيون.

وسجل جاك ليفرمور لاعب وست بروميتش هدف تقدم برايتون بالخطأ في مرماه، ثم تعادل كارلان جرانت للضيوف في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة وصل برايتون إلى النقطة 5 في المركز الـ16، وحصد وست بروميتش نقطته الثالثة ليصبح في المركز الـ17.