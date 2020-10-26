التعثر الأول للروسونيري.. ميلان المتصدر يتعادل أمام روما في مباراة مثيرة

حافظ ميلان على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الخامسة من المسابقة رغم التعادل المثير أمام روما.

انتهى اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف بين ميلان وروما.

رفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة منفردا بعد مرور خمس جولات بأربعة انتصارات وتعادل وحيد.

أما روما فاستمر في المركز التاسع برصيد 8 نقاط بفوزين وتعادلين وخسارة.

افتتح زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية لميلان قبل أن يتعادل إدين دجيكو في الدقيقة 14.

ومع بداية الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرا، إذ تقدم ميلان مجددا عن طريق أليكسيس ساليميكيرز في الدقيقة 47.

وبلغت الإثارة ذروتها في أخر 20 دقيقة من المباراة، بعد أن سجل جوردان فيريتو التعادل لروما من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وبعد أقل من ثماني دقائق تقدم إبراهيموفيتش مجددا لميلان عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 79.

ورفض روما الاستسلام وتعادل للمرة الثالثة بهدف للاعب ماراش كومبولا في الدقيقة 84.

ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 6 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإيطالي بعد مرور خمس جولات.

ويستعد ميلان لمواجهة سباراتا براج ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.