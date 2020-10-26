خبر في الجول – محادثات شفهية مع الأهلي حول احتمالية نقل نهائي إفريقيا لبرج العرب

تلقى الأهلي محادثات شفهية من بعض مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد المصري حول احتمالية نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا لملعب برج العرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن احتمالية نقل المباراة يعود لأسباب تنظيمية وأبدى الأهلي تجاوبه بشكل مبدئي مع إمكانية خوض اللقاء في برج العرب.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما اجتاز عقبة منافسه الوداد المغربي بخمسة أهداف لهدف في مجموع مباراتي نصف النهائي.

فيما ينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الرجاء والزمالك إذ يقام لقاء الإياب في الأول من شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري الأبطال في السادس من الشهر المقبل.