عبد الحفيظ لـ في الجول: الشناوي جاهز تماما لنهائي إفريقيا

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 21:20

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي في مران الأهلي في المغرب

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "الشناوي جاهز تماما للمشاركة في النهائي وخاض مران اليوم الإثنين كاملا وبشكل طبيعي".

واستبدل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الحارس محمد الشناوي خلال مواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف "أما علي معلول سيشارك في التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء، بعدما بدأ الجري حول الملعب وهناك ثقة أنه سيكون جاهزا للمشاركة في النهائي".

وأتم تصريحاته "الأمور على ما يرام والفريق في أفضل حالاته الفنية والطبية والذهنية ومستعدون لمباراة طلائع الجيش في الدوري ونهائي إفريقيا".

وينتظر الأهلي في نهائي إفريقيا المتأهل من الزمالك والرجاء المغربي.

الأهلي سيد عبد الحفيظ محمد الشناوي
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