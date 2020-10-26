انتهت في إيطاليا - ميلان (3) - (3) روما.. نهاية المباراة المثيرة

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

لاعبو ميلان يحتفلون بهدف إبراهيموفيتش في إنتر

يستضيف ميلان فريق روما ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وينفرد ميلان بصدارة المسابقة بالعلامة الكاملة بـ 12 نقطة بينما روما في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة
ميلان يعلن إصابة دوناروما وهاوجي بفيروس كورونا ستيفانو بيولي يكشف سر انتصارات ميلان كونتي: ميلان محظوظ.. ولا ألوم اللاعبين ميلان يتفوق على سيلتك بثلاثية بذكريات دوري الأبطال.. وتوتنام يضرب لاسك

=============

نهاية المباراة

ق90 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق84 التعاااااادل لروما عن طريق ماراش كومبولا

ق79 جوووول إبراهيموفيتش يتقدم لميلان من جديد من ركلة جزاء

ق71 جوووول التعادل لروما من ركلة جزاء عن طريق جوردان فيريتو

ق47 جوووول مع بداية الشوط، تقدم جديد لميلان عن طريق أليكسيس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14 جووول إدين دجيكو يسجل التعادل

ق3 جوووول زلاتان إبراهيموفيتش يفتتح التسجيل مبكرا

انطلاق المباراة

الدوري الإيطالي ميلان روما
نرشح لكم
أخر الأخبار
سون وكين بالتخصص يقودان توتنام للفوز على بيرنلي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعثر الأول للروسونيري.. ميلان المتصدر يتعادل أمام روما في مباراة مثيرة 24 دقيقة | أوروبا
ليلة الأبطال – جوارديولا: أجويرو قد يغيب لشهر.. وما يحدث لنا ليس استثناء 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أمير مرتضى: حققنا ما نريده في نهاية الموسم رغم الصعوبات المتعمدة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: سعيد بتحقيق هدفنا.. والإصابات بسبب ضغط المباريات ساعة | الدوري المصري
مدحت عبد الهادي: عودة شيكابالا مكسب للزمالك ولا نمتلك رفاهية الراحة ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يؤكد لـ في الجول: نهائي إفريقيا سيقام في برج العرب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة الونش.. وموقف عبد الله جمعة من التدريبات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك