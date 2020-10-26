انتهت في إيطاليا - ميلان (3) - (3) روما.. نهاية المباراة المثيرة

يستضيف ميلان فريق روما ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وينفرد ميلان بصدارة المسابقة بالعلامة الكاملة بـ 12 نقطة بينما روما في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

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نهاية المباراة

ق90 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق84 التعاااااادل لروما عن طريق ماراش كومبولا

ق79 جوووول إبراهيموفيتش يتقدم لميلان من جديد من ركلة جزاء

ق71 جوووول التعادل لروما من ركلة جزاء عن طريق جوردان فيريتو

ق47 جوووول مع بداية الشوط، تقدم جديد لميلان عن طريق أليكسيس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14 جووول إدين دجيكو يسجل التعادل

ق3 جوووول زلاتان إبراهيموفيتش يفتتح التسجيل مبكرا

انطلاق المباراة