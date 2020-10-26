"بعد الصفر ألقاب".. 10 لاعبين يرحلون من الوداد

عانى الوداد المغربي الأمرين خلال الموسم الجاري ولم يحقق أي لقب بعدما خسر لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي الرجاء وودع دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي.

وذكر موقع "le360" المغربي في تقرير له أنه وفقا لمصادر داخل النادي فإن الوداد سوف يستغنى عن 10 لاعبين دفعة واحدة خلال الأيام المقبلة.

واللاعبون المرشحون للرحيل وفقا للتقرير هم إبراهيم النقاش وصلاح الدين السعيدي وإبراهيم نجم الدين وهيثم البهجة وعبد اللطيف نوصير وأيوب لمودن ويوسف شينا وحمزة أسريار وكازادي كاسونجو وباجبو.

جاء ذلك بعد إعلان الوداد في وقت سابق رحيل سبعة من أعضاء الجهاز الفني وهم كالتالي:

- الدكتور محمد عادل المريني

- الدكتور أحمد أمين بيد الله

- سعيد بادو مدرب حراس المرمى

- موسى نداو مدرب مساعد

- أحمد المخير بالطاقم الطبي

- سعيد جبريلي (مدلك)

- مكاكي تيجاني (معالج)