أليسون يكشف كيف عاد من الإصابة مبكرا لينقذ ليفربول

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح بكرة الهاتريك مع أليسون بعد لقاء ليفربول وليدز

كشف أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول كيف عاد من الإصابة مبكرا عن الموعد المحدد له سلفا كي يستطيع المشاركة في المباريات.

وقال بيكر في تصريحات نقلها موقع "أنفيلد ووتش" الإنجليزي: "من الجيد أن أعود للمشاركة في المباريات".

وواصل "سألت الأطباء من جانبي ليساعدونني على الإسراع في عملية الشفاء، وعندما قالوا لي إنني سأغيب من أربعة لستة أسابيع قلت حسنا سأغيب من أسبوعين لثلاثة فقط".

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وأتم "وحققت ذلك".

وكان من المفروض أن يغيب أليسون بالفعل لستة أسابيع عن الملاعب لكنه عاد بعد ثلاثة فقط.

وشارك أليسون في انتصار ليفربول على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أليسون ليفربول
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