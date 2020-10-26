توابع الخروج من الأهلي.. الوداد يعلن رحيل 7 من الجهاز الفني

أعلن نادي الوداد المغربي في بيان رسمي رحيل 7 من الجهاز الفني وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية.

وكان الوداد قد ودع دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بالخسارة ذهابا 2-0 وإيابا 3-1، كما أن الفريق خسر لقب الدوري لصالح الرجاء.

وكشف نادي الوداد في بيانه تقديره وامتنانه للطاقم الفني والطبي الذي رافق مسيرة الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

وأعلن البيان عن رحيل كل من:

- الدكتور محمد عادل المريني

- الدكتور أحمد أمين بيد الله

- سعيد بادو مدرب حراس المرمى

- موسى نداو مدرب مساعد

- أحمد المخير بالطاقم الطبي

- سعيد جبريلي (مدلك)

- مكاكي تيجاني (معالج)

وتمنى الوداد لهم مسيرة مهنية موفقة خلال الفترة المقبلة.