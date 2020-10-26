توابع الخروج من الأهلي.. الوداد يعلن رحيل 7 من الجهاز الفني

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 17:31

كتب : FilGoal

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أعلن نادي الوداد المغربي في بيان رسمي رحيل 7 من الجهاز الفني وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية.

وكان الوداد قد ودع دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بالخسارة ذهابا 2-0 وإيابا 3-1، كما أن الفريق خسر لقب الدوري لصالح الرجاء.

وكشف نادي الوداد في بيانه تقديره وامتنانه للطاقم الفني والطبي الذي رافق مسيرة الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

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وأعلن البيان عن رحيل كل من:

- الدكتور محمد عادل المريني

- الدكتور أحمد أمين بيد الله

- سعيد بادو مدرب حراس المرمى

- موسى نداو مدرب مساعد

- أحمد المخير بالطاقم الطبي

- سعيد جبريلي (مدلك)

- مكاكي تيجاني (معالج)

وتمنى الوداد لهم مسيرة مهنية موفقة خلال الفترة المقبلة.

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