مدافع ليفربول: بدأنا استعادة مستوانا المعهود

يعتقد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه بدأ في استعادة مستواه المعهود بعد فترة من التذبذب في بداية الموسم.

ويستعد زملاء محمد صلاح لمواجهة ميتلاند الدنماركي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء بملعب أنفيلد، بعد تحقيق انتصارين وتعادل عقب الهزيمة المخجلة من أستون فيلا بنتيجة 2-7 في الدوري الإنجليزي.

وقال ترينت في تصريحات لموقع ناديه: "جدولنا مزدحم بالمباريات، والأمور ستصبح أكثر صعوبة".

وأضاف "أعتقد أنه كان من الصعب على أي فريق أن يستعيد لياقته بالكامل بسرعة بعد النهاية المتأخرة للموسم الماضي وبداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد".

واستطرد المدافع الشاب "أشعر بأن مردودنا يتحسن وأعتقد أننا بدأنا نستعيد مستوانا المعهود".

وواصل "كلما خضنا مباريات أكثر أصبحنا أكثر جاهزية، والفوز في المباراتين الأخيرتين يجعلنا نرغب في تحقيق المزيد من الانتصارات".

وكان ليفربول قد عاد من أمستردام بفوز بهدف على أياكس يوم الأربعاء الماضي في دوري الأبطال، ثم فاز يوم السبت على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد التعادل مع إيفرتون في دربي المرسيسايد.