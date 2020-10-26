مؤتمر كلوب: لا إصابات جديدة.. وهولاء لن يشاركوا أمام ميتلاند

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه لا يعاني من إصابات جديدة قبل لقاء ميتلاند في دوري أبطال أوروبا، مشددا على ضرورة عدم التقليل من المنافس الدنماركي.

ويستعد زملاء محمد صلاح لمواجهة ميتلاند الدنماركي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء بملعب أنفيلد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لا إصابات جديدة في الفريق".

وأضاف "تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب ونابي كيتا لن يشاركوا أمام ميتلاند بسبب إصاباتهم المختلفة، ربما يحتاجون لمزيد من الأيام قبل العودة".

وعن افتقاد فريقه لخدمات فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة، شدد كلوب "أي فريق في العالم سيفتقد وجود لاعب مثل فان دايك، إنه أفضل مدافع في العالم".

وعن مواجهة الفريق الدنماركي، أوضح "يجب أن نستعد للمباراة بكل قوة، عندها سيكون لدينا فرصة للفوز".

وأردف المدرب الالماني "نحن بحاجة لإظهار أننا مستعدون لخوض المعركة على أرض الملعب".

وواصل "فريق ميتلاند له كل احترامي.. لا نعتقد أننا أكبر لأننا ليفربول، نحن نحترمهم لأننا نفهم طبيعة كرة القدم".

وأتم "نحن نحب منافسات دوري أبطال أوروبا، وخاصة المباريات التي تقام على ملعب أنفيلد، نعم سنلعب بدون جماهير لكنها تظل المسابقة التي نحبها".

وكان ليفربول قد عاد من أمستردام بفوز بهدف على أياكس يوم الأربعاء الماضي في دوري الأبطال، ثم فاز يوم السبت على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد التعادل مع إيفرتون في دربي المرسيسايد.