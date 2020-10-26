فابينيو: لا نسمح لأي لاعب بالتراخي من أجل التتويج بمزيد من الألقاب

كشف فابينيو لاعب وسط ليفربول الطريقة التي يتعامل بها الفريق من أجل الاستمرار في تحقيق البطولات للموسم الثالث على التوالي.

ويسعى لاستغلال فترة التوهج بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019، وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال فابينيو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأمر ليس سهلا، لكن يورجن كلوب المدير الفني تحدث إلينا بالفعل بشأن هذا الأمر، قال إن ما حققناه في النادي حتى الآن مهم للغاية، ولكن بالنظر إلى التشكيلة التي نملكها، يمكننا أن نفعل الكثير".

وأضاف "نحتاج إلى نسيان واستبعاد ما يقوله الناس إننا حققنا لقب دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، والسعي إلى تحقيق هدفنا، وهو مواصلة الفوز وأن نكون أحد أفضل الفرق في العالم".

وشدد البرازيلي "لاعبونا وقادة الفريق دائمًا ما يدفعون ويساعدون بعضهم البعض، ولا يسمحون لأي شخص بالتراخي. هذا مهم في هذه اللحظة".

وأردف "على الرغم من أننا فريق حقق نجاحًا كبيرًا، إلا أننا بحاجة إلى دفع بعضنا البعض للفوز بمزيد من الألقاب".

وتابع فابينيو "فريقنا قوي للغاية لكننا نعلم أن التعاقد مع لاعبين جيدين هو ميزة إضافية للفريق".

ليفربول ضم تياجو ألكانتارا وديوجو جوتا وكوستاس تسيميكاس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأتم "انضمام تياجو سيكون إيجابيًا حقًا، لأن جودة تمريراته استثنائية، إنه يستقبل الكرة جيدًا بين الخطوط، لذلك أعتقد أن انضمامه، سواء كان هو أو ديوجو جوتا، سيكون مهمًا حقًا بالنسبة لنا".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور ست جولات برصيد 13 نقطة بالتساوي مع جاره إيفرتون المتفوق بفارق الأهداف.

كما حقق الريدز الانتصار في أول مباراة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أمام أياكس في هولندا.

ويستعد زملاء محمد صلاح لمواجهة ميتييلاند الدنماركي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء بملعب أنفيلد.