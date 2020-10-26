حازم إمام: بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي واضح.. وتشاتشيتش ظن أنه عبد الحليم حافظ

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق إن نادي بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي في نهائي الكونفدرالية، لكنه ظلم نفسه كذلك بأدائه الضعيف، وانتقد بشدة اختيارات وقرارات مدربه أنتي تشاتشيتش.

وصرح إمام عبر البرنامج الإذاعي "وان تو" قائلا: "بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي بين، ولكنه ظلم نفسه أيضا وقدم أداء ضعيفا ولم يشكل خطورة على مرمى الفريق المغربي".

وأضاف "الحكم كان سيئا جدا رغم تقنية الفيديو، قديما كانت الفرق المصرية بلا دية في المباريات الإفريقية، بعضها يكون غير مذاع، لكن استمرار الظلم التحكيمي مع الاستعانة بالتكنولوجيا أمر غريب".

وتابع "أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز غير مقنع ولعب بطريقة خاطئة، في مثل تلك المباريات لا داعي للتأليف في التشكيل أو الخطة، لكنه عاش دور عبد الحليم حافظ".

وأتم "بيراميدز بدا متحفظا للغاية، ومدربه غير مراكز عدد من اللاعبين ودفع بـ3 مدافعين، وترك جون أنطوي على مقاعد البدلاء رغم أنه هداف الفريق بعد العودة من فترة توقف النشاط، فيما أشرك إريك تراوري العائد من غياب بسبب الإصابة".

بيراميدز خسر بنتيجة 1-0 في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، وهو النهائي الإفريقي الأول في تاريخ النادي المصري.