الرجاء: ننتظر شفاء حالات كثيرة من فيروس كورونا يوم الثلاثاء

أوضح سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي أن ناديه ينتظر شفاء العديد من اللاعبين من فيروس كورونا يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكان من المفترض أن تُلعب مباراة الزمالك أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت، لكن حالات كورونا لدى الرجاء ومنع وزارة الصحة المغربية الفريق من السفر تسببت في تأجيل المباراة حتى يوم 1 نوفمبر بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وقال وهبي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت يوم الإثنين: "نتيجة المسحة الأخيرة أوضحت إصابة لاعب وشفاء لاعب، مما يعني أن لدينا 15 حالة مؤكدة الآن".

وأضاف "الفريق كله في حجر صحي حاليا، ونراقب الوضع ساعة بساعة ويوم بيوم".

وتابع وهبي "ننتظر حالات شفاء كثيرة من فيروس كورونا يوم الثلاثاء".

وأتم "الموعد المحدد للسفر إلى مصر سيتحدد بناء على ضوء نتائج مسحة يوم الثلاثاء، ومسحة يوم الأربعاء".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك على الرجاء بهدف دون رد.

الفائز من المواجهة المصرية المغربية سيواجه الأهلي في النهائي القاري يوم 6 نوفمبر المقبل باستاد القاهرة.

الأهلي جدد فوزه على الوداد بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب بالقاهرة، بعدما انتصر في الذهاب بالدار البيضاء بهدفين دون مقابل.