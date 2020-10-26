ترينت: ظهرنا بشكل جيد على الصعيد الدفاعي في ظل غياب فان دايك

يعتقد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه يحاول تخظى أزمة غياب فيرجيل فان دايك بشكل جيد.

فان دايك سيغيب عن صفوف ليفربول لعدة أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فيرجيل لديه حضور قوي داخل الملعب وفي غرفة الملابس وهو قائد الدفاع، لذا من الغريب أن نلعب بدونه وأن نحرم من وجوده لفترة طويلة".

وأضاف "أعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد على الصعيد الدفاعي في ظل غيابه في المباراتين الأخيرتين، أو المباريات الثلاث إذا أضفنا مباراة إيفرتون".

فان دايك استبدل في الدقائق الأولى من لقاء دربي الميرسيسايد بعد تدخل قوي من الحارس جوردن بيكفورد.

وأكمل المدافع الشاب "فابينيو لعب كقلب دفاع وقدم أداءً جيدًا، وجو جوميز أيضًا كان رائعًا".

وأتم "على الرغم من شعورنا بالإحباط لغياب فان دايك، أمامنا فرصة لإظهار قوة شخصيتنا وقدرتنا على التكيف واللعب بدونه، ولكننا بالطبع نفتقده".

واعتمد المدرب يورجن كلوب في المباريات الأخيرة على فابينيو، لاعب الوسط، في الدفاع لسد حاجة الفريق.