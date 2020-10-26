مدرب نهضة بركان: إيقاف خطورة بيراميدز قادنا للقب الكونفدرالية.. وهذا ما لم يعجبني

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 11:43

كتب : FilGoal

تتويج نهضة بركان بلقب بطولة الكونفدرالية

يؤمن طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان بأن إيقاف خطورة فريق بيراميدز هو من قاده فريقه للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد، بعدما وصل للنهائي للمرة الثانية على التوالي. في المباراة التي أقيمت بملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب.

وقال السكتيوي في تصريحات نقلها موقع le360 سبور المغربي إن مباراة فريقه أمام بيراميدز كانت صعبة، مشددا على أن الفريق المصري يمتلك لاعبين كبار وإمكانيات كبيرة مثل عبد الله السعيد وعمر جابر وإريك تراوري.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - أشعة لـ محمود علاء وحازم إمام عقب مواجهة الإسماعيلي مواعيد مباريات الإثنين 26 أكتوبر 2020.. الزمالك يتحدى الإسماعيلي لضمان التأهل للأبطال فخر الدين بن يوسف: لم أتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي.. رغبتي كانت التجديد للدراويش لاعبا بركان: تعلمنا من درس العام الماضي

وأضاف "درسنا نقاط القوة عند بيراميدز لكي يمكننا إيقاف خطورتهم، وأتيحت لنا فرص في الشوط الأول والشوط الثاني، كما أتيحت فرص لفريق بيراميدز أيضًا من أجل تعديل النتيجة".

وأكمل "الشيء الوحيد الذي لم يعجبني من اللاعبين هو التمريرات المقطوعة، وهذا نابع من الضغط".

وأتم "لكن في النهاية استطعنا السيطرة على المباراة، وكان دفاعنا قويًا وأوقفنا خطورة بيراميدز".

وكان نهضة بركان خسر اللقب في الموسم الماضي أمام الزمالك بركلات الترجيح.

نهضة بركان بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب المنتخب يكشف – سبب تدرب النني مصابًا بكورونا.. ورغبة هاني في السفر إلى توجو 3 ساعة | منتخب مصر
رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 4 ساعة | مصر
أول هدف بعد 15 عاما لم يكن كافيا للانتصار.. ساوثامبتون يتعادل مع ولفرهامبتون 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – عودة كاسيميرو وظهور دورو.. واستمرار ابتعاد بنزيمة أمام إنتر 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بلباو يسحق بيتيس ويدفع برشلونة إلى المركز 13 4 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس لجنة المسابقات: الدوري سيكون صعبا لأنه يبدأ 11 ديسمبر.. ضغط المباريات في كل العالم 5 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعثر انتقال ميسي من المصري إلى إنبي 5 ساعة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: اختيار ملعب السويس لنا إجراء روتيني.. هذا مطلبنا 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 البدري يكشف التشخيص المبدئي لإصابة أيمن أشرف ضد توجو
قد ينال إعجابك