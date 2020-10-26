مدرب نهضة بركان: إيقاف خطورة بيراميدز قادنا للقب الكونفدرالية.. وهذا ما لم يعجبني

يؤمن طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان بأن إيقاف خطورة فريق بيراميدز هو من قاده فريقه للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد، بعدما وصل للنهائي للمرة الثانية على التوالي. في المباراة التي أقيمت بملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب.

وقال السكتيوي في تصريحات نقلها موقع le360 سبور المغربي إن مباراة فريقه أمام بيراميدز كانت صعبة، مشددا على أن الفريق المصري يمتلك لاعبين كبار وإمكانيات كبيرة مثل عبد الله السعيد وعمر جابر وإريك تراوري.

وأضاف "درسنا نقاط القوة عند بيراميدز لكي يمكننا إيقاف خطورتهم، وأتيحت لنا فرص في الشوط الأول والشوط الثاني، كما أتيحت فرص لفريق بيراميدز أيضًا من أجل تعديل النتيجة".

وأكمل "الشيء الوحيد الذي لم يعجبني من اللاعبين هو التمريرات المقطوعة، وهذا نابع من الضغط".

وأتم "لكن في النهاية استطعنا السيطرة على المباراة، وكان دفاعنا قويًا وأوقفنا خطورة بيراميدز".

وكان نهضة بركان خسر اللقب في الموسم الماضي أمام الزمالك بركلات الترجيح.