وزير الرياضة الإيطالي: هناك تحقيق جار بشأن رونالدو.. وموقف الدوري

قال فينشنيزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالية إن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لم يحترم بورتوكول التعامل للحد من تفشي وباء كوفيد 19 موضحا أن هناك تحقيقا جاريا لإثبات ذلك.

وصرح سبادافورا عبر قناة "راي" الإيطالية: "رونالدو لم يحترم بروتوكول التعامل مع كوفيد 19".

وواصل "هنا تحقيق جار من أجل إثبات ذلك".

وأتم "حاليا، لا ننوي إيقاف نشاط كرة القدم، لكن رابطة الدوري الإيطالي ضبطت نفسها من خلال بروتوكول لكنها لم تحترمه".

ما الذي حدث؟

النادي واللاعب والوزير في خلاف كبير منذ أن سافر رونالدو للانضمام إلى معسكر البرتغال خلال التوقف الدولي في شهر أكتوبر الماضي، بخصوص إذا ما كان يجب السماح لرونالدو بمغادرة تورينو للانضمام إلى المنتخب في الوقت الذي دخل فيه فريقه يوفنتوس في حجر بعد ظهور بعض الحالات بين صفوفه.

رونالدو أصيب بالفيروس خلال تواجده بمعسكر البرتغال، ثم عاد في طائرة خاصة.

عودة رونالدو لم تكن المشكلة، لكن المشكلة حينما غادر حجر فريقه وذهب إلى منزله ليخضع للحجر هناك.

وزير الرياضة الإيطالي صرح بعد ذلك عبر راديو "أونو" الإيطالي موضحا أن رونالدو قد يكون خرق قواعد الحجر الصحي للحد من تفشي كوفيد 19 بعدما سافر من البرتغال حينما كان يوفنتوس في عزل صحي.

رونالدو عاد إلى تورينو بعد إصابته بالفيروس في معسكر البرتغال.

وصرح الوزير: "أعتقد أن القواعد قد تم خرقها، لا يوجد أذونات معينة من السلطات الصحية في هذا الصدد".

ما دفع رونالدو للرد عبر بث مباشر في حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" مشيرا إلى أنه "لم يخرق أي قواعد وما قيل كذب". (طالع التفاصيل)