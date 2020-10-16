رونالدو: ما قيل كذبة.. لم أخرق قواعد العزل

نفى كريستيانو رونالدو نجم البرتغال ويوفنتوس أن يكون قد خرق بروتوكول الوقاية من تفشي وباء كوفيد 19، مشددا على التزامه بالكامل وأن كل ما يشاع عنه مجرد كذب.

وصرح رونالدو عبر فيديو مباشر على حسابه "إنستجرام" قائلا: "عائلتي في طابق آخر من المنزل ولا يمكننا أن نتواصل".

وأضاف "أنا دائما في المنزل، أنا أحترم البروتوكول الصحي ولم أخرقه كما يقال، إنها مجرد كذبة".

وواصل "عدت من البرتغال بسبب فريقي وتأكدت من الالتزام بالإجراءات، عدت إلى إيطاليا بطائرة طبية مجهزة ولم أتواصل مع أي أحد حتى في تورينو".

يوفنتوس أعلن يوم الأربعاء عودة رونالدو إلى مدينة تورينو عبر رحلة طبية مصرح بها من قبل الجهات المختصة بناء على طلب اللاعب.

وأشار بيان يوفنتوس المقتضب إلى أن رونالدو سيواصل العزل الذاتي في منزله في ظل إصابته بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد أعلن يوم الثلاثاء إصابة رونالدو بفيروس كورونا عقب مواجهة فرنسا.

وكانت تقارير صحفية قد قالت إن رونالدو خرق قواعد العزل وسافر في طائرة خاصة وليست طبية إلى إيطاليا، كما أنه ليس ملتزما بشكل تام بالعزل المنزلي.