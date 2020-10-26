خبر في الجول - آشعة لـ محمود علاء وحازم إمام عقب مواجهة الإسماعيلي

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 10:43

كتب : إبراهيم رمضان

محمود علاء الزمالك ضد المصري

يخضع الثنائي محمود علاء وحازم إمام لفحص بشكل دوري للوقوف على حالته من أجل تجهيزه للمشاركة ضد الرجاء المغربي. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي سيخضع لأشعة عقب مواجهة الإسماعيلي في الدوري سيتحدد بعدها موقفه من المشاركة في مباراة الرجاء.

وتعد فرص الثنائي قائمة في المشاركة في مواجهة الإياب ضد الرجاء.

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علاء تعرض للإصابة في مباراة حرس الحدود في الجولة الـ33 من الدوري، فيما تعرض حازم إمام لإصابة أبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ قبل منتصف أكتوبر الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 1 من نوفمبر.

في الدوري في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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