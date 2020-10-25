لاعبا بركان: تعلمنا من درس العام الماضي

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

تتويج نهضة بركان بلقب بطولة الكونفدرالية 2020

شدد محمد عزيز قائد نهضة بركان، وعمر النمساوي لاعب الفريق، على أن الفريق تعلم من خسارة نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك العام الماضي.

وتوج نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد، بعدما وصل للنهائي للمرة الثانية على التوالي. في المباراة التي أقيمت بملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب.

وقال عزيز قائد الفريق عبر بي إن سبورتس: "بيراميدز لديه ترسانة بشرية هائلة وفريق منظم".

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وأكمل "تقدمنا ودافعنا ضد ضغطهم وعوضنا لقب السنة الماضية وأتمنى أن يفتح لنا هذا اللقب الباب لألقاب أخرى".

وأكد "خرجنا بدروس من نهائي العام الماضي ضد الزمالك".

أما عمر النمساوي فقال: نشكر اللاعبين على مجهودهم، لم نكن موفقين العام الماضي، نشكر جماهير فريقنا".

وأكد "عمر النمساوي لاعب نهضة بركان: في العام الماضي لم نحصل على اللقب ولكن حصلنا على درس كبير، وهذا العام واجهنا فريق كبير وفي هذه المباريات لا يهم الأداء".

وكان نهضة بركان خسر اللقب في الموسم الماضي أمام الزمالك بركلات الترجيح.

بيراميدز نهضة بركان في إفريقيا
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