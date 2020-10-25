عبد الحفيظ لـ في الجول: هناك ارتياح داخل الجهاز الفني لـ الأهلي للحاق ربيعة بنهائي إفريقيا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن وجود حالة ارتياح داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بشأن لحاق رامي ربيعة مدافع الفريق بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "هناك حالة ارتياح تجاه تواجد رامي ربيعة مع الأهلي في النهائي".

وأضاف "اللاعب يتعافى من الإصابة في العضلة الخلفية بشكل جيد ويقترب من العودة للتدريبات".

وأكمل "ربيعة سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أسبوع واحد على الأكثر، وهذا يمنحنا أمل لتواجده معنا في النهائي".

وتعرض ربيعة للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية قبل عدة أسابيع غاب بسببها عن الأهلي في نصف نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي.

وبسؤاله عن موقف الأهلي من أحمد فتحي رد قائلا: "لا أريد الحديث كثيرا عن فتحي، فتحي لاعب (راجل) سواء تواجد معنا في النهائي أم لا".

وينتهي مشوار فتحي مع الأهلي بنهاية الدوري المصري أمام طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل.