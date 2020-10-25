مباشر نهائي الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(1) بركان.. إنذار ثان للاعبي الفريق المغربي

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 20:16

كتب : FilGoal

بيراميدز - هوريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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المباراة تقام في ملعب مولاي عبد الله في المغرب.

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ق 22: انذار لعربي ناجي لاعب وسط بركان بعد تدخل قوي على أحمد أيمن منصور

ق 20: إنذار لمحمد فاروق

ق 15: هدف أول لنهضة بركان عن طريق محسن ياجور بعد ارتباك داخل منطقة جزاء بيراميدز

ق 14: إنذار لمحمد حمدي

ق 4: إنذار للمقدم مدافع بركان

انطلاق المباراة

بيراميدز نهضة بركان نهائي الكونفدرالية
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