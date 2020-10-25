مباشر نهائي الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(1) بركان.. إنذار ثان للاعبي الفريق المغربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

المباراة تقام في ملعب مولاي عبد الله في المغرب.

ـــــــــــــــــــــــــ

ق 22: انذار لعربي ناجي لاعب وسط بركان بعد تدخل قوي على أحمد أيمن منصور

ق 20: إنذار لمحمد فاروق

ق 15: هدف أول لنهضة بركان عن طريق محسن ياجور بعد ارتباك داخل منطقة جزاء بيراميدز

ق 14: إنذار لمحمد حمدي

ق 4: إنذار للمقدم مدافع بركان

انطلاق المباراة