انتهت نهائي الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(1) بركان

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 20:16

كتب : FilGoal

بيراميدز - نهضة بركان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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المباراة تقام في ملعب مولاي عبد الله في المغرب.

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ق90: تغيير بخروج ياجور ومشاركة المدافع الرجراجي، ومحمود حمادة بدلا من المصاب عمر جابر

ق88: طرد مباشر لبكر الهلالي لاعب بركان بعد تدخل عنيف على عمر جابر

ق82: التبديل الثاني لبركان.. ألاين تراوري يشارك بدلا من زايد كروش

ق80: تسديدة قوية من ياجور تمر بجوار قائم المهدي سليمان

ق 69: رأسية من أنتوي تمر جوار المرمى

ق 66: نزول جون أنتوي بدلا من أحمد توفيق

ق 63: عرضية من السعيد من ركلة حرة مباشرة يقابلها فاروق بتسديدة تمر جوار القائم

ق 56: نزول إبراهيم حسن بدلا من أحمد أيمن منصور

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نهضة بركان بهدف دون رد

ق 22: انذار لعربي ناجي لاعب وسط بركان بعد تدخل قوي على أحمد أيمن منصور

ق 20: إنذار لمحمد فاروق

ق 15: هدف أول لنهضة بركان عن طريق إيسوفو دايو بعد ارتباك داخل منطقة جزاء بيراميدز

ق 14: إنذار لمحمد حمدي

ق 4: إنذار للمقدم مدافع بركان

انطلاق المباراة

بيراميدز نهضة بركان نهائي الكونفدرالية
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