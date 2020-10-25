انتهت نهائي الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(1) بركان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

المباراة تقام في ملعب مولاي عبد الله في المغرب.

ـــــــــــــــــــــــــ

ق90: تغيير بخروج ياجور ومشاركة المدافع الرجراجي، ومحمود حمادة بدلا من المصاب عمر جابر

ق88: طرد مباشر لبكر الهلالي لاعب بركان بعد تدخل عنيف على عمر جابر

ق82: التبديل الثاني لبركان.. ألاين تراوري يشارك بدلا من زايد كروش

ق80: تسديدة قوية من ياجور تمر بجوار قائم المهدي سليمان

ق 69: رأسية من أنتوي تمر جوار المرمى

ق 66: نزول جون أنتوي بدلا من أحمد توفيق

ق 63: عرضية من السعيد من ركلة حرة مباشرة يقابلها فاروق بتسديدة تمر جوار القائم

ق 56: نزول إبراهيم حسن بدلا من أحمد أيمن منصور

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نهضة بركان بهدف دون رد

ق 22: انذار لعربي ناجي لاعب وسط بركان بعد تدخل قوي على أحمد أيمن منصور

ق 20: إنذار لمحمد فاروق

ق 15: هدف أول لنهضة بركان عن طريق إيسوفو دايو بعد ارتباك داخل منطقة جزاء بيراميدز

ق 14: إنذار لمحمد حمدي

ق 4: إنذار للمقدم مدافع بركان

انطلاق المباراة