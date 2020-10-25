تقرير مغربي: كاف يعلن فترتي قيد اللاعبين في دوري الأبطال والكونفدرالية

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 19:41

كتب : FilGoal

كاف

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على فترتي قيد اللاعبين في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد.

وكشف موقع Le 360 sport المغربي عن إعلان كاف مواعيد فترتي القيد ومباريات الدور التمهيدي.

وأشار التقرير إلى أن فترة القيد الأولى للأندية بدأت منذ 21 أكتوبر وتستمر حتى يوم 10 من شهر نوفمبر المقبل.

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أما الفترة الثانية للأندية ستكون بين 11 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح التقرير أن الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ستقام مباريات الذهاب يومي 22 أو 23 من شهر ديسمبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام يومي 5 أو 6 من شهر يناير المقبل.

وضمن الأهلي تأهله إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا كحامل لقب الدوري المصري، كما حسم المقاولون العرب تأهله إلى الكونفدرالية بالحصول على المركز الرابع.

ويتنافس ناديا الزمالك وبيراميدز على البطاقة الثانية للتأهل إلى دوري الأبطال، بينما صاحب المركز الثالث سيتأهل مع المقاولون للكونفدرالية.

كاف الاتحاد الإفريقي
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