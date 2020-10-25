أنشيلوتي: طرد ديني أضحوكة.. والحديث عن عقوبة بيكفورد بعد إصابة فان دايك أثر على قرارات الحكم

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 19:21

كتب : FilGoal

طرد لوكاس ديني أمام ساوثامبتون

أرجع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون طرد لوكاس ديني لاعب فريقه أمام ساوثامبتون إلى تأثر الحكام بالحديث عن عقوبة جوردان بيكفورد حارس مرمى الفريق.

وخسر إيفرتون أمام ساوثامبتون للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بثنائية دون رد، وخلال المباراة تعرض الظهير الأيسر لوكاس ديني للطرد منتصف الشوط الثاني.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "البطاقة الحمراء التي حصل عليها لوكاس ديني كانت أضحوكة لأنه لم يتعمد إيذاء اللاعب".

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وأتم "ولكن الحديث طوال الأسبوع الماضي عن ضرورة معاقبة بيكفورد بسبب إصابة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وأيضا ريتشاليسون أثر على قرارات الحكام".

خسارة إيفرتون الأولى في الدوري منحت الفرصة لليفربول لتقاسم صدارة الدوري مع الفريق الأزرق برصيد 13 نقطة لقطبي دربي الميرسيسايد.

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