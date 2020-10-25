تقرير مغربي: الرجاء يطير إلى القاهرة الجمعة

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 18:24

كتب : FilGoal

بدر بانون - الرجاء - الزمالك

حددت إدارة الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل للسفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحسب تقارير مغربية.

ويواجه الزمالك الرجاء على استاد القاهرة، بعد أن فاز الأبيض ذهابا 1-0 في كازابلانكا.

وبحسب موقع le360، فإن الفريق المغربي خضع لمسحة أخيرة لمعرفة العناصر التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا، في ظل إصابة 16 لاعبا بالمرض.

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وقال التقرير المغربي: "سيواجه مدرب الرجاء مشاكل عديدة، أبرزها غياب الجاهزية البدنية لجل لاعبيه، خاصة أنهن لم يخوضو تدريباتهم الجماعية لما يقارب أسبوع بعد إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا".

وكان سعيد وهبي المتحدث باسم النادي قد شدد على عدم شفاء أي من لاعبي الفريق حتى مساء السبت.

وكان من المفترض أن تُلعب المباراة أمس السبت، لكن حالات كورونا لدى الرجاء ومنع وزارة الصحة المغربية الفريق من السفر تسببت في تأجيل المباراة حتى يوم 1 نوفمبر بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

الزمالك الرجاء في إفريقيا
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