خبر في الجول - تضاؤل فرص أوباما في اللحاق بالإسماعيلي.. وفحص طبي لحسم مشاركته ضد الرجاء

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 18:02

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف يوسف أوباما أمام الجونة

تضاءلت فرص مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك في المشاركة ضد الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري غدا الإثنين.

وعلم FilGoal.com أن أوباما اشتكى من بعض الآلام أسفل الركبة في الأيام الماضية.

وبالتالي، قرر الجهاز الفني عدم المجازفة بأوباما أمام الإسماعيلي وفضل إراحته.

أخبار متعلقة
ملامح المباراة الأولى لباتشيكو مع الزمالك.. دور إسلام جابر والاعتماد على الأطراف في غياب أوباما مرتضى: الزمالك يمدد لـ أوباما وساسي بعد مواجهة سموحة.. واجتماع مع رئيس كاف الثلاثاء مران الزمالك – تأهيل لـ حازم إمام وعبد الله جمعة.. وبرنامج خاص لـ أوباما

ويخضع أوباما لفحص طبي تمهيدا لحسم أمر مشاركته ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 1 نوفمبر.

وصنع أوباما 9 أهداف، وسجل 4 أهداف، مع الزمالك في 36 مشاركة هذا الموسم.

ويحتاج الزمالك للفوز أمام الإسماعيلي لحسم المركز الثاني في مسابقة الدوري دون انتظار نتيجة بيراميدز أمام المقاولون في نفس الجولة.

وإفريقيًا، فاز الزمالك على الرجاء 1-0 في كازابلانكا في مواجهة ذهاب نصف النهائي.

الزمالك الإسماعيلي الرجاء يوسف أوباما
نرشح لكم
أخر الأخبار
في ليلة تسجيل الشقيقين إنسيني.. نابولي يحول تأخره لفوز على بينفينتو 14 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - تضاؤل فرص أوباما في اللحاق بالإسماعيلي.. وفحص طبي لحسم مشاركته ضد الرجاء 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الهزيمة الأولى لكتيبة أنشيلوتي.. ساوثامبتون يضرب إيفرتون ويقدم هدية لـ ليفربول 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اجتماع للجهاز الفني لمنتخب مصر لتحديد موعد المعسكر 55 دقيقة | مصر
خبر في الجول – عاشور يجري الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ الاتحاد السكندري 59 دقيقة | ميركاتو
قائمة ريال مدريد - هازارد يظهر لأول مرة أمام مونشنجلادباخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف – لماذا تحولت وجهة أحمد حجازي إلى اتحاد جدة ساعة | المحترفون
بواتينج: هذا ما يجعل ليفاندوفسكي المهاجم الأفضل في العالم الآن ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك